Tuur (29) is doof, maar dat houdt hem niet tegen de wereld rond te fietsen: “Ik voel me op reis niet gehandicapt. Thuis is dat anders”

Hij is net terug van een veertiendaagse fietstocht door het ongerepte binnenland van Sierra Leone. Eerder al maakte hij lange reizen met de fiets door Rwanda, Myanmar, Oekraïne, Albanië en Roemenië … En nu wil hij het liefst naar Kirgistan of Pakistan. Het mag duidelijk zijn: Tuur De Boulle (29) uit Mol is voor geen kleintje vervaard als het avontuurlijke fietstochten betreft. Tussen haakjes: Tuur is sinds zijn geboorte doof.