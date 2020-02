Snorrenoorlog in Antwerpen: “Twee optochten op dezelfde dag in dezelfde stad? De mensen gaan er niet meer aan uit kunnen”

Antwerpen -

Snorrenoorlog in Antwerpen, episode wie-kan-dat-nog-bijhouden. Net op de dag dat de Europese Snorrenclub Antwerpen haar jaarlijkse snor huldigt, doet ook de Antwerpse Snorrenclub dat. En dat is voor de voorzitter van de Europese te veel van het goede. “Twee optochten met snorren op dezelfde dag in dezelfde stad. De mensen gaan er niet meer aan uit kunnen.”