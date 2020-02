Vrouwen en jongeren eten steeds minder vlees

Jongeren en vrouwen eten steeds minder vlees. Dat blijkt uit een online enquête bij 2000 Belgen van onderzoeksbureau iVOX, in opdracht van het Ethisch Vegetarisch Alternatief (EVA). Het onderzoek past in het kader van de VeggieChallenge, een campagne die Belgen moet aanzetten om een maand lang vegetarisch te eten.

24 procent van de Belgen jonger dan 34 jaar geeft aan dat ze gemiddeld drie per week vegetarisch eten. Een stijging van 12 procent in vergelijking met 2016. De voornaamste redenen hiervoor zijn dierenwelzijn en het milieu. Bij 55-plussers heeft de keuze voor vegetarisch vooral te maken met gezondheidsoverwegingen.

De stijging doet zich voornamelijk voor bij vrouwen. Ongeveer 13 procent van de Belgische vrouwen en 9 procent van de mannen eet minstens 3 keer per week vegetarisch. Maar ondanks de stijging eten nog steeds 7 op de tien Belgen bijna elke dag vlees of vis. Dat is volgens EVA vooral te wijten aan onvoldoende kookvaardigheden en de hogere prijs van vleesvervangers.

Om ook de overige Belgen aan te zetten om minder vlees te eten, komt de organisatie met de ‘Veggiechallenge’, een uitdaging waarbij deelnemers een maand lang proberen om meer plantaardig te eten. Ze krijgen daarbij professioneel voedingsadvies en toegang tot 700 recepten. In België hebben zich reeds zo’n 8.000 mensen aangemeld, aldus de organisatie. (lla)