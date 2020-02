Mignolet: “Op een goeie dag zijn wij hun evenknie”

Zijn eerste assist voor Club Brugge, en de eerste assist van een doelman in de Europa League sinds 2015. Maar niet de eerste keer tegen United dit seizoen. Alisson Becker, de vroegere concurrent van Mignolet bij Liverpool, deed het ook al. “Gelukkig kreeg ik de bal snel van de ballenjongen”, aldus Mignolet. “Het is niet de eerste keer dat we het proberen, maar het lukte niet altijd. Het was alleen beter geweest dat we daar nog een clean sheet aan hadden kunnen toevoegen.”

De verschrikkelijke tegengoal, die smaakte natuurlijk heel zuur. Hoe Mechele de inworp van De Cuyper vergat te verwerken, was onvergeeflijk. Maar niet volgens Mignolet. “Elke tegengoal is zuur. Natuurlijk mag die bal niet lateraal worden gegooid én moet daarop verdedigd worden, maar dat soort tegengoals valt elk seizoen wel. Die jongen (De Cuyper, nvdr.) wil ook gewoon uit voetballen. Maar hij mag tevreden zijn over zijn debuut. Belangrijker is dat we door dat doelpunt niet uit ons lood waren geslagen. Dan kan het snel bergaf gaan. We reageerden goed. Ik heb maar twee, drie ballen moeten pakken. Als je dit kunt tegen Manchester United, moet je fier zijn. Doe je dit één keer, dan kan je het nog geluk noemen. Maar als je gelijk speelt op Real Madrid, tegen Manchester United, tegen Galatasaray, dan is het geen toeval meer. Op een goeie dag kunnen we de evenknie zijn.”

En voegde hij eraan toe: “We hadden zelfs kunnen winnen. We hadden én meer kunnen scoren én de nul kunnen houden. Dan hadden we een grotere kans gehad om nog door te stoten. Nog proberen efficiënter te zijn, dat is de laatste stap die ons nog ontbreekt. Door een goal extra te maken of de nul te houden. Nu goed, we wilden vooraf nog een finale spelen op Old Trafford en dat zal de return ook worden.” (kvu)