Het is een meisje en fans mogen mee de naam kiezen

De bonobobaby die eind vorig jaar ter wereld kwam in Zoo Planckendael, is een meisje. Dat weten de verzorgers intussen zeker. De groep bestaat nu uit acht vrouwtjes en zes mannetjes. In de bonobo-wereld zwaaien de vrouwtjes de plak, en zonen blijven hun hele leven bij hun moeder wonen. De dochters verhuizen naar een andere dierentuin wanneer ze een jaar of acht zijn. U kan via Facebook mee de naam kiezen van het jonge meisje. De verzorgers laten de keuze tussen twee namen in het Lingala, een Bantoetaal: Ulu (tweede dochter) of Unabii (de voorspelling). (nba)