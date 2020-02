De dader van de moordpartij in het Duitse Hanau handelde “uit racistische motieven”, en in zijn manifest stonden allerlei radicaal-rechtse ideeën. Het spook van extreemrechtse terreur steekt zo opnieuw de kop op in Duitsland. Hoe komt dat, en hoe zal het verder evolueren? “Duitsland staat voor een periode vol onrust en met nog meer geweld”, zegt professor Dirk Rochtus (KU Leuven).