Racisme, vrouwenhaat, Hollywood en voetbal trategieën: Het verwarde gedachtegoed van Tobias Rathjen

OVER DE GEHEIME DIENST

”De geheime dienst”. Het vormt de rode draad in het 24 pagina’s lange manifest van terrorist Tobias Rathjen. Liefst 21 keer spreekt hij over de rol van de zogenoemde geheime dienst, die volgens hem “een Amerikaanse achtergrond” heeft, of in ieder geval “een sterke band heeft met de VS”. De schutter van Hanau is ervan overtuigd dat deze geheime dienst duizenden Duitsers voortdurend bewaakt. “Maar niet met camera’s of afluisterapparatuur. In plaats daarvan heeft deze dienst de mogelijkheid om in de hersenen van mensen te “klikken” en ze te besturen met “een afstandsbediening”. In het manifest beschrijft hij hoe hij later “dromen” ontving van de geheime dienst enkele uren voor de aanslagen van 9/11 hem “intuïtief” liet weten dat de aanval op de WTC-torens en het Pentagon “door de Verenigde Staten zelf was uitgevoerd.”

OVER ZIJN DENKBEELDIGE BEWAKING

In zijn manifest beschrijft Tobias Rathjen volgens de Duitse krant Bild ook uitvoerig hoe hij al heel zijn leven bepaalde bewakingservaringen waarneemt. Op een warrige manier verklaart hij onder meer dat hij als kind, de eerste dagen na zijn geboorte al, de stem van een vrouw hoorde die hem vertelde “dat hij gevangen zat”. Zijn denkbeeldige bewakers zouden hem op jonge leeftijd ook hard “hebben aangepakt”. Maar, zo schrijft hij: “Ik heb daar nooit met iemand over gesproken”. Hij stelde dat uit tot hij zelf een volwassen man werd.

OVER ZIJN RACISTISCH MOTIEF

In tegenstelling tot veel ander gewauwel wijdt Tobias Rathjen in zijn manifest “slechts” een relatief kort deel aan zijn regelrechte haat tegenover andere volkeren. Zo beschrijft hij zijn vermeende ervaringen en kennis over buitenlandse criminaliteit. Maar hij legt ook uit dat het verdrijven van buitenlanders uit Duitsland niet genoeg voor hem is. Hij roept daarom op tot een “grote zuivering” en een “fijne reiniging” van de wereld. Hij somt een twintigtal landen op, waaronder India, Turkije en Israël, die volgens hem “volledig zouden moeten worden vernietigd”. Daarnaast roept hij ook op de “vernietiging” van Zuid- en Midden-Amerikaanse landen, zonder te verduidelijken hoe hij dat precies ziet gebeuren. De Duitsers noemt hij ondertussen “raszuivere” en “waardevolle” mensen.

OVER HOLLYWOOD EN VOETBAL

De verbeelding van Tobias Rathjen in zijn vlammend manifest is zodanig absurd dat hij de Amerikaanse slogan “America First” heeft uitgevonden. Merkwaardig genoeg stelt hij ook dat hij tal van Hollywoodfilms heeft bedacht. Hij beschrijft namelijk dat hij al langer ervan droomde om Hollywoordfilms te produceren omdat hij “het zonde vond” dat de films zo snel voorbije waren. Jaren later zag hij naar eigen zeggen series op tv verschijnen die vergelijkbaar waren met zijn favoriete films. De aanslagpleger uit zijn vermoedens dat zijn - denkbeeldige - bewakers zijn ideeën ontvreemden. Meer nog: dat hij half visionair is, moet volgens zijn manifest ook blijken omdat hij zogezegd de carrière van Liverpool-trainer Jürgen Klopp had voorspeld. Hij doet ook bepaalde strategieën uit de doeken waarmee het nationale voetbalteam van Duitsland volgens hem “opnieuw grote tornooien kan winnen”.

OVER VROUWEN

Zijn denkbeeldige bewaker - met vrouwenstem - heeft ervoor gezorgd dat Tobias Rathjen een vijandige houding tegenover vrouwen koestert. Ze krijgen zelfs een apart hoofdstuk, waarin hij verklaart dat hij “al heel zijn leven geen vrouw of vriendin heeft gehad”. Hij probeerde wel, schrijft hij. “Maar het was uitgesloten om een minder goed ogende vrouw te nemen. Het was het beste of niets.” Toen een poging met een “eindelijk aantrekkelijke vrouw” twintig jaar geleden strandde, bleef hij naar eigen zeggen bewust vrijgezel. Het feit dat zijn relatie mislukte, wijt hij ook aan “de geheime dienst” die de ouders van de vrouw oplegden om de relatie te dwarsbomen. (mkm)