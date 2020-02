Coronavirus Covid-19: Chinees wil uitwijzing voorkomen, weer nieuwe definitie besmetting in China

In de Chinese provincie Hubei zijn de voorbije 24 uur 115 nieuwe overlijdens door het coronavirus Covid-19 vastgesteld. Daarmee stijgt de dodentol in China naar 2.233, melden de lokale gezondheidsautoriteiten vrijdag.

Het merendeel van de overlijdens is vastgesteld in Wuhan, de stad waar de epidemie uitbrak. De gezondheidsautoriteiten in Hubei meldde 411 nieuwe gevallen van infectie in de provincie, waaronder 319 in Wuhan.

In totaal zijn nu in China al ongeveer 75.000 mensen besmet met Covid-19. Er zijn ook honderden andere besmettingen in meer dan 25 landen.

China zei donderdag dat het de methode voor het tellen van patiënten met het nieuwe coronavirus opnieuw heeft gewijzigd en nu alleen met laboratoriumtests zal werken.

Het is de tweede keer in slechts acht dagen tijd dat de criteria voor de ziekte worden herzien. Dat kan mogelijk de statistieken vertroebelen en het moeilijk maken om de verspreiding van de ziekte te volgen.

Asielzoeker “bang voor virus”

In Canada heeft een Chinese asielzoeker uit Toronto zijn angst ingeroepen om het nieuwe coronavirus op te lopen in een poging om zijn uitwijzing naar zijn vaderland te voorkomen. Tevergeefs, zo is donderdag van zijn advocaat vernomen.

Ruepang Cao (36) arriveerde in 2004 in Canada, waar hij sindsdien probeert politiek asiel te krijgen. Zijn verzoek werd afgewezen en in een laatste oproep aan de Canadese justitie donderdag legde hij uit dat hij “bang is en vreest voor zijn leven” bij zijn terugkeer naar China dat “in de greep is van de epidemie van een dodelijk virus”.

Canada heeft de uitwijzing van Chinezen naar de stad Wuhan en de regio errond, het epicentrum van het virus, al opgeschort, maar niet naar de rest van China. Ruepang Cao zou worden uitgewezen naar de provincie Guangdong (Zuid-China), waar de rechter het risico op infectie laag achtte.

“Zoals het er nu uitziet, tonen de feiten aan dat infectie en het sterftecijfer in veel regio’s van China laag zijn”, concludeerde de Canadese rechter Robert Barnes.

“Voor de overgrote meerderheid van mensen die besmet zijn met dit virus, is de uitkomst positief”, voegde hij eraan toe. “Het risico lijkt daarom niet veel hoger dan dat van andere virale ziekten, waarvan sommige ook fataal kunnen zijn.”

De Canadese douane heeft niet gespecificeerd of Ruepang Cao sinds het arrest is gedeporteerd. Zijn advocaat, gecontacteerd door AFP, is van mening dat zijn cliënt is teruggestuurd naar zijn land van herkomst.