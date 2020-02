Merkel en Macron willen met Poetin en Erdogan politieke oplossing voor Idlib uitwerken

In de marge van de Europese top in Brussel hebben de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron met de Russische president Vladimir Poetin gebeld over de “catastrofale humanitaire toestand” in de Syrische provincie Idlib. Dat deelde de woordvoerder van Merkel donderdagavond mee. Merkel en Macron zijn bereid om met Poetin en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan samen te zitten en een politieke oplossing uit te werken.

Idlib is sinds eind vorig jaar het toneel van een grootschalig militair offensief van het Syrische leger. Dat wil, met de steun van Rusland, de controle heroveren over de noordwestelijke provincie. Turkije, dat aan Idlib grenst, steunt dan weer de rebellen tegen wie president Bashar al-Assad het gemunt heeft.

De crisis in Idlib heeft vele honderdduizenden mensen op de vlucht gejaagd. Angela Merkel en Emmanuel Macron spraken donderdag van een “catastrofale humanitaire toestand”, waaraan een einde moet worden gemaakt. Ze hebben aan Poetin duidelijk gemaakt dat de vluchtelingen en andere slachtoffers nood hebben aan “ongehinderde” humanitaire bijstand.

“Ze verklaarden zich bereid president Poetin en de Turkse president Erdogan te ontmoeten, om een politieke oplossing voor de crisis te vinden”, zo luidt het in een mededeling.

Eerder deze week zei de Amerikaanse president Donald Trump al dat Poetin zijn steun voor Assad moet intrekken en dat er een politieke oplossing voor het conflict in Syrië moet komen.

In de loop van donderdagnacht publiceerden alle 27 Europese leiders een gemeenschappelijke mededeling over Idlib. “Het hernieuwde militaire offensief in Idlib door het Syrische regime en zijn bondgenoten, dat enorm veel menselijk lijden veroorzaakt, is onaanvaardbaar”, schrijven ze. De Europese Unie roept op een onmiddellijk einde te stellen aan het geweld en humanitaire hulp mogelijk te maken.

De staatshoofden en regeringsleiders vragen alle partijen die betrokken zijn bij het Syrische conflict ook om een duurzaam staakt-het-vuren overeen te komen.