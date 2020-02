Ryan Babel zet ‘acterende’ tegenstander op zijn plek door zichzelf ook te laten vallen en te blijven rollen

Ajax ging donderdag in de Europa League met 2-0 onderuit bij Getafe. Hoogtepunt (of was het een dieptepunt?) van de wedstrijd was een stukje theater van thuisspeler Deyverson. Getafe maakte na rust de ene na de andere fout en deed er alles aan om tijd te rekken. Zo maakten de Spanjaarden hun reputatie van “nieuwe Atlético” helemaal waar. Ryan Babel vond er niets beter op dan zelf opzichtig neer te gaan om het gebrek aan fair play van de tegenstander aan de kaak te stellen.

Babel gaf in een interview met Fox Sports aan dat hij er helemaal genoeg van had. “Ik vond dat die gast heel erg overdreef. De scheidsrechter liet zich foppen. Ik was daar vrij snel klaar mee. Ik wilde dat aan de scheidsrechter laten zien. Het was een momentopname. Ik vond dat die gast overdreef. Daardoor kreeg ik geel. Maar het was vandaag niet goed genoeg.”

?? | Ryan Babel had genoeg van het theater van Getafe.



"Ik vond dat die gast heel erg overdreef. De scheidsrechter liet zich foppen."#getaja pic.twitter.com/QO6Pk34LZZ — FOX Sports (@FOXSportsnl) February 20, 2020

Deyverson wilde het na afloop vooral hebben over de Ajax-fans die een aansteker naar zijn hoofd gooiden. “Geprovoceerd? Dat heb ik niet gedaan. Ik heb een goal gescoord en vierde dat met de tatoeage van mijn vrouw. Het doel waarin ik scoorde, was nu eenmaal dicht bij het uitvak. Ze gooiden vervolgens iets naar aan. Het deed veel pijn. De UEFA zal spreken.”