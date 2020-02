Audi Brussels ligt stil door problemen met aanvoer van onderdelen

De fabriek van de Duitse luxewagenbouwer Audi in Vorst ligt nagenoeg stil door een probleem in de aanlevering van onderdelen. Dat is vernomen van de woordvoerder van de fabriek, die daarmee een bericht van de krant L’Echo bevestigt. De fabriek zou een aantal dagen stilliggen, voor de werknemers wordt overgeschakeld op economische werkloosheid.

De woordvoerder van de fabriek wil niet kwijt voor welke onderdelen het probleem zich stelt of welke leverancier verantwoordelijk is. Het probleem zou evenwel niets te maken hebben met de gevolgen van het coronavirus in China.