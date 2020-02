Amerikaan geëxecuteerd in Tennessee na gratieverzoek

Een veroordeelde drievoudige moordenaar die ook een medegevangene doodde, is donderdagavond geëxecuteerd in de Amerikaanse staat Tennessee, en dat nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof een laatste hoger beroep had afgewezen.

Nicholas Sutton werd veroordeeld voor medeverantwoordelijkheid bij de moord op Carl Estep, een gevangene die was veroordeeld voor seksuele mishandeling van een minderjarige. Die minderjarige werd in 1985 teruggevonden met 38 messteken.

Op het moment van de moord zat Sutton een een levenslange gevangenisstraf uit voor het vermoorden van zijn grootmoeder die hem had grootgebracht in 1979. Sutton leidde de politie vervolgens naar de lichamen van twee andere mannen die hij toegaf te hebben gedood.

Gratieverzoek

Hij werd geëxecuteerd door elektrocutie in Nashville en om 19.26 uur lokale tijd dood verklaard, zeiden lokale autoriteiten in een verklaring. Zijn verdediging had in januari bij de Republikeinse gouverneur van Tennessee, Bill Lee, een gratieverzoek ingediend, ondersteund door leden van de gevangenisadministratie.

Daarin stond onder meer dat Sutton bij verschillende gelegenheden was tussenbeide gekomen om zowel gevangenispersoneel als medegevangenen te beschermen, en hij een bewaker “redde” tijdens een oproer in 1985. Ze haalden ook zijn modelgedrag aan. De gouverneur van Tennessee wees het verzoek woensdag echter af.

De conservatieve Zuid-Amerikaanse staat schortte in 2009 executies op na controverse over de dodelijke injectie, maar stelde die in 2018 opnieuw in. Nicholas Sutton is de zevende man die sindsdien werd geëxecuteerd en de vijfde die de elektrische stoel koos. De executie van Sutton is dit jaar de vierde in de Verenigde Staten.