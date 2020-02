Stiptheidsacties zorgen voor hinder aan paspoortcontrole

De stiptheidsacties, gepland door de luchthavenpolitie op Brussels Airport, zorgen deze vrijdag voor lange rijen aan de paspoortcontroles. “Het is hier onwaarschijnlijk druk. Vooral de rij van mensen die buiten de Schengen zone moeten vliegen wordt steeds langer”, vertelt onze man ter plaatse.

De wachtrijen in de luchthaven van Zaventem worden steeds langer. Omstreeks 8 uur werd door een woordvoerster van de luchthaven wachttijden gemeld tot 10 minuten. Intussen zouden die al langer zijn en is het zeer druk op de luchthaven. Via de intercoms worden passagiers gewaarschuwd voor de lange wachtrijen. “Iedereen is vrij kalm maar de file groeit heel snel aan. Ik zit intussen al 20 minuten in de rij”, zegt onze reporter. “De mensen beginnen ook voor te steken omdat ze bang zijn om hun vlucht te missen. Het kan zijn dat die kalmte dus snel verdwijnt.”

Omstreeks 7 uur was er vrijdagochtend ook al hinder op de toegangswegen naar de luchthaven. Aan het eind van de toegangsweg A201 naar de luchthaven werd tussen 07.00 uur en 07.15 uur een van de twee rijstroken geblokkeerd, waardoor er file ontstond tot op de ring en mensen die naar de luchthaven gingen al snel een kwartier tijd verloren.

De luchthaven verwacht vrijdag, met de krokusvakantie voor de deur, zowat 40.000 vertrekkende passagiers, van wie zowat 30 procent of 16.000 passagiers niet-Schengen. Die laatsten moeten langs de paspoortcontrole passeren en zorgen er vrijdag best voor om tijdig op de luchthaven te zijn.

Voor vluchten binnen de Schengenzone adviseert Brussels Airport passagiers twee uur op voorhand te komen, ligt de bestemming buiten de Schengenzone dan is het beter om drie uur op voorhand te komen.

Personeelstekort en gebrek aan middelen

De stiptheidsacties kwamen er nadat overleg tussen politiebonden en directie niets had opgeleverd. De bonden hadden een stakingsaanzegging ingediend tegen het aanhoudende personeelstekort en een gebrek aan middelen.

De stiptheidsactie houdt in dat de agenten alles stipt volgens het boekje zullen doen. Daardoor kunnen de wachtrijen aan de paspoortcontrole oplopen. De politiebonden zeiden nog niet te kunnen zeggen hoe lang de actie zal duren, maar de luchthaven heeft het over acties tot en met 1 maart.