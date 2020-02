Engelsen zien “Dennis the Menace” bij Club en zoeken excuus bij de bal, AA Gent in Rome is geen groot nieuws in Italië

Club Brugge had kunnen winnen van Manchester United, maar bleef steken op 1-1. AA Gent moest minstens één keer scoren in Rome, maar verloor met 1-0 van AS Roma. In de Engelse en Italiaanse pers werden beide wedstrijden uitvoerig besproken.

LEES OOK. “Zowel voor Gent als Club Brugge zat er meer in. Nu zijn er twee mirakeltjes nodig” (+)

U kon het al lezen in onze spelersbeoordelingen van Club: “Emmanuel Dennis krikte zijn marktwaarde verder op met een derde doelpunt tegen een Europese grootmacht. Zijn snelheid zorgde voortdurend voor problemen bij Man United, al wekte hij tegelijkertijd weer ergernis met zijn gebrek aan overzicht en teveel aan egoïsme.”

Ook over het Kanaal zagen ze dat de aanvaller een belangrijke rol speelde bij blauw-zwart. Bij The Mirror kreeg hij een 7, bij The Daily Mail zelfs een 8. Hij kreeg zelfs een bijnaam: Dennis the Menace.

“Emmanuel Dennis wordt gevolg door een hoop topclubs, waaronder Borussia Dortmund die het leven na Jadon Sancho plannen. En het is eenvoudig om te zien waarom de 22-jarige Nigeriaanse aanvaller United terroriseerde met z’n snelheid, doelgerichtheid en loopacties”, klinkt het. “Hij zette Brugge ook nog eens op voorsprong op een pass van Simon Mignolet. Romero hield Dennis van een tweede goal, maar door zijn prestatie gaan Europese clubs komende zomer met een chequeboekjes zwaaien naar Club Brugge.”

Wie de volledige punten voor Club Brugge-spelers wil weten:

The Mirror: Mignolet 6; Mata 5, Kossounou 4, Mechele 4, Deli 5; Rits 6, Balanta 5 (Vormer 47’, 5), Vanaken 6; Bonaventure 7, Tau 6 (Ketelaere 61’, 5), De Cuyper 5 (Schrijvers, 73’)

The Daily Mail: Mignolet 6.5; Mata 6, Mechele 6, Deli 6.5; Kossounou 6, Rits 7, Vanaken 6, Balanta 5.5 (Vormer 47’), De Cuyper 6 (Schrijvers 73’, 6); Dennis 8, Tau 6 (De Ketelaere 63’, 6)

Foto: AFP

Ighalo vs Dennis

Bij the Daily Mail leken ze ervan overtuigd dat vooral Man United ontsnapte in Brugge. “De avond begon met stortregen en eindigde in een hagelbui. Dat is het weerbericht en waarschijnlijk het meest interessante aspect van een nogal brute avond in Brugge”, schrijft de krant. “Dit was weer een van die oninspirerende wedstrijden onder Ole Gunnar Solskjaer waarbij je je afvraagt waar Manchester United onder de Noor heengaat.”

“Club Brugge was de beste ploeg in de eerste helft. Maar zelfs Philippe Clement - die zijn team had opgesteld om te counteren - had niet gedacht dat hun goal zo makkelijk en snel zou komen. Hun beste speler was Emmanuel Dennis, die de leiders van de Belgische competitie op voorsprong zette. Toen bij United tegen het einde van de wedstrijd Odion Ighalo inviel, was het verleidelijk om te denken dat United beter zijn jongere Nigeriaanse landgenoot had gehaald in plaats van een 30-jarige die de laatste drie seizoenen in China speelde.”

Maar er was ook een beetje positiviteit ten aanzien van Man United. “Je had het gevoel dat Brugge een voorsprong nodig had om richting Old Trafford te trekken. Maar ze lieten enkele kansen liggen. Net als mogelijk ook hun hoop in Europa.”

Foto: AP

De bal

Bij United waren ze overigens niet erg te spreken over de bal tijdens de wedstrijd in Brugge. Volgens Solskjaer was de bal van het Japanse Molten te licht.

“Het was een moeilijke wedstrijd tegen een goed georganiseerd team in moeilijke omstandigheden,’ aldus de Noor. “Ik denk niet dat het een van de beste wedstrijden was die we al gezien hebben. Een beetje slordig qua concentratie, maar de omstandigheden met het veld en de bal maakten het moeilijk. Die bal is gewoon anders en moeilijk om mee te spelen. Je kunt er een krijgen en het anders eens proberen! Hij is te licht. Dat gold natuurlijk voor beide teams, maar de omstandigheden waren niet goed, met de wind en de regen.”

Volgens The Daily Mail klaagden verschillende spelers van de Engelse topclub er ook over dat de bal bij de Brugse goal nog rolde toen Mignolet er zijn voet tegen zette. Ze vonden dan ook dat de BVAR had moeten ingrijpen, klinkt het.

Bij de BBC spraken ze van een “gedurfd Club Brugge”, maar de mooiste quote kwam van Manchester Evening News. “Bijna alles omtrent Manchester United was negatief, alleen het resultaat was positief. United heeft een uitdoelpunt te pakken, maar die telt alleen als ze in hun terugwedstrijd met Club Brugge spelen voor een doelpuntloos gelijkspel. Dat zou ontegenzeggelijk negatief zijn. De regen was meedogenloos en hagelstenen beukten op het dak van het Jan Breydel Stadion. Brugge was als Stoke City op verplaatsing, alleen met charme, en ze kregen hun gelijkspel.”

Roma-Gent? Nee, Eriksen

De Gazzetta dello Sport ligt niet al te hard wakker van AS Roma-AA Gent. Meer aandacht is er voor het eerste doelpunt van Christian Eriksen in het shirt van Inter.

De roze sportkrant zag een goed Gent: “De Belgen waren gevaarlijk en verdienden een gelijkspel. Roma kwam in de problemen en moest de lange bal richting Dzeko hanteren.”

Roma als geheel krijgt een 6 op 10. Veelzeggend is het feit dat de hoogste scores voor verdediger Smalling en defensieve middenvelder Veretout zijn: 6,5 op 10.

In de Corriere dello Sport klinkt het als volgt: “Het team van coach Fonseca klopte de Belgen en doorbrak een negatieve reeks van vijf wedstrijden zonder winst. Maar daarmee is zowat alles gezegd. In de tweede helft was Gent beter en ontsnapte Roma.” De krant ziet nog steeds alarmerende signalen: “In de tweede helft duwden de Belgen door en wist Roma niet meer wat te doen. Toch had het evengoed nog 2-0 kunnen worden.”

Het Romeinse Il Messaggero onthoudt ook vooral het resultaat: “De overwinning is positief, het geleverde spel iets minder. In de tweede helft was Roma angstig, terwijl Gent op zoek ging naar de gelijkmaker.”

La Repubblica ziet nog steeds een team in crisis: “Je zou verwachten dat de vroege voorsprong hen vertrouwen gaf, maar Roma moest toch vooral aan verdedigen denken. Pas in de slotfase werd opnieuw aan aanvallen gedacht en zagen we bijna de 2-0.

Volgens La Stampa gingen de Romeinen op zoek naar een glimlach, maar is er niet echt veel om gelukkig van te worden. “Deze ploeg is duidelijk nog in herstel.”