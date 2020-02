Gezonder werken in de bouw

Melle - Houtwolisolatieplaten, kalk-hennep, stro, geëxpandeerde kurkplaten zijn natuurlijke alternatieven voor klassieke vloer-, dak- en muurisolatie op basis van chemische grondstoffen. Naast duurzamer zijn natuurproducten ook stukken gezonder om mee te werken. De belangstelling van aannemers groeit, al blijft die beperkt.

“Duurzaam is vaak onzichtbaar”, zegt Jurgen Schmidt van EcoStore in Melle. “De isolatieschil kan uitgevoerd worden in natuurlijk duurzame materialen of in chemische materialen zoals PIR (polyisocyanuraathardschuim) en PUR (polyutheraan). Wat het ook is, je ziet geen verschil met het huis of gebouw ernaast, maar als bewoner of gebruiker mérk je het wel.”

Meer aannemers en architecten kiezen voor natuurlijke bouwmaterialen, maar dé revolutie is er (nog) niet. “Jammer genoeg is bouwen met natuurlijke producten nog niet aan iedereen besteed. Er zijn klanten die al lang heel bewust kiezen voor natuurlijke producten, maar het blijft een minderheid. We merken wel een geleidelijke verschuiving. Het voorbeeld van een kennis of een collega kan al volstaan. Ook vanuit de klassieke aannemersmarkt komt er meer interesse. De prijs van een ecologische woning ligt niet per se hoger dan die van een klassieke bouw als je het terugverdieneffect op lange termijn meerekent.”

Winstmarges

“Plus: hoe beter je woning geïsoleerd is, hoe lager de stookkosten en hoe minder CO² je produceert”, vervolgt Jurgen. “Los van een beter comfort, vochtregulatie en warmtebuffering bieden deze producten nog voordelen tegenover isolerende chemische producten. Minder CO²-impact, betere recyclagemogelijkheden en minder bouwafval zijn mooi meegenomen.”

Waarom de bouwmarkt voorlopig niet op de kar springt, heeft een reden. “Bouwpromotoren kennen de voordelen, maar wie jaren PIR of PUR gepromoot heeft, kan plots niet zomaar een ander verhaal brengen. Natuurlijke pleisters of isolatie worden dan enkel tegen een extra winstmarge aangeboden, waardoor de eindgebruiker de perceptie krijgt dat ecologisch bouwen duurder is. Maar ook voor bouwprofessionals zijn duurzame bouwmaterialen uiteindelijk interessant, alleen al door de afwezigheid van toxische stoffen.”

