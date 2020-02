Werken voor bouwprojecten in het buitenland: "Letterlijk en figuurlijk met de voeten in de modder"

“Dat we bijdragen aan de levenskwaliteit van de mensen in een omgeving waar water een schaars goed is, geeft mijn job een extra dimensie.” (Geert Heytens, Business Development Manager bij Denys) Foto: Jobat.be

Waregem - Tot diep in Afrika zorgt de Gentse onderneming Denys voor de aanleg van waterleidingen en de inplanting van een integrale waterinfrastructuur. Geert Heytens (52) uit Waregem speelt er als Business Development Manager een belangrijke rol binnen het voortraject van die projecten. “Terwijl drinkbaar water in Europa gemeengoed is, voorzien we in Afrika sommige gebieden voor het eerst van de nodige voorzieningen. Dat verandert toch je kijk op de dingen”, luidt het.

De wereld is het werkterrein van Denys. De firma opereert binnen verschillende disciplines: water, energie, mobiliteit, restauratie, bouwkunde, speciale technieken en andere gespecialiseerde bouwtechnieken. Waterwerken zijn al sinds 1998 het domein van Geert Heytens. “Mijn eerste opdracht in Niger zal me altijd bijblijven”, blikt hij terug.

“We bouwden reservoirs, een pompstation en pijpleiding van dertig kilometer lang om Agadez – ook wel de toegangspoort tot de woestijn genoemd – van drinkwater te voorzien. Dat we in een omgeving waar water een schaars goed is, op die manier bijdragen tot de levenskwaliteit van de mensen, geeft mijn job een extra dimensie. Het plaatst ook veel zaken in perspectief.”

Cultuurverschillen

Het huidige takenpakket van Geert situeert zich hoofdzakelijk in de voorbereidingsfase van een project. Hij legt onder meer de nodige contacten met de opdrachtgevers en bouwpartners. Binnen elke opdracht werken ervaren expats en lokale arbeiders nauwgezet samen.

“Ik werk binnen een ecosysteem van internationale partners die elk vanuit hun achtergrond een perfecte oplevering nastreven. De cultuurverschillen zijn een verrijking, maar vergen tegelijk een groot aanpassings- en improvisatievermogen.”

Geert staat vaak letterlijk en figuurlijk met zijn schoenen in de modder. “Je moet er in soms weinig evidente omstandigheden voor zorgen dat elk project volgens de hoogste standaarden afgewerkt geraakt. We sturen daarom veelal eigen geavanceerde machines richting de projecten, wat uiteraard gepaard gaat met de nodige logistieke vraagstukken.”

Lees meer...

>

>

>