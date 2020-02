Stakers bezetten bruggen en sluizen in Oudenaarde en Hasselt

/ Hasselt / Oudenaarde - “Van 9 tot 12 uur worden de bruggen en sluizen aan de Schelde bezet in Oudenaarde en aan het Albertkanaal in Hasselt. Dat gebeurt in solidariteit met de cipiers van de nabijgelegen gevangenissen”, zegt Jan Van Wesemael, algemeen secretaris van ACOD Overheidsdiensten vrijdagochtend aan Belga.

“Sinds enkele weken staken de cipiers tegen de beperking van hun stakingsrecht”, aldus Jan Van Wesemael. “Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil koste wat kost een ‘minimale dienstverlening’ invoeren om de gedetineerden tijdens staking van de cipiers alle faciliteiten te geven die ze anders zouden moeten krijgen. Hiervoor is echter meer personeel nodig dan op gewone werkdagen. De minimale dienstverlening à la Geens is een zware inbreuk op het stakingsrecht”, zegt de socialistische vakbondsman.

“Op Vlaams niveau bestaat er een dergelijk voorstel in het regeerakkoord voor de bedieners van bruggen en sluizen”, vervolgt Van Wesemael. “Hier noemt men het ‘gegarandeerde dienstverlening’. Dit komt bovenop andere voorstellen van het Vlaamse regeerakkoord, zoals 1.440 personeelsleden minder. Voorts zijn er plannen om het loodswezen te privatiseren en de werkingsmiddelen opnieuw te verminderen met 265 miljoen euro, plus het voornemen om het statutair ambt af te schaffen. Allemaal redenen om in verzet te komen. Deze eerste stakingsdag is dan ook nog maar een startschot.”