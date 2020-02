Van Genk gehuurde Hagi overladen met lof na straffe comeback van Glasgow Rangers: “Een enorm talent én een vechter”

Straffe comeback in Glasgow: de Rangers wonnen met 3-2 van Braga, ook al stond het na een uur spelen nog 0-2. Uitblinker was Ianis Hagi. De Roemeense Genk-huurling scoorde twee keer en werd uitvoerig geprezen door coach Steven Gerrard: “Hij bracht het vleugje magie dat we nodig hadden.”

Hagi (21) weet zijn momenten wel te kiezen: op zijn eerste Europese avond in Glasgow, met vader Gheorghe voor het eerst in de tribunes, leidde hij de Rangers naar de zege. Nochtans zag het er lange tijd allesbehalve goed uit voor de Schotten. Braga was op een erbarmelijk veld veel beter en kwam met een knap afstandsschot van Fransergio al snel op voorsprong. Net voor het uur maakte Abel Ruiz, deze winter overgekomen van Barcelona, met een solo de 0-2.

Boeken toe, zo leek het, maar dat was zonder Hagi gerekend. Hij kapte zich mooi vrij en schoot met links de 1-2 binnen. Zijn coach Steven Gerrard noemde het een uitstekende actie: “Op die manier naar binnen komen en uithalen met je mindere voet getuigt van veel lef. Al weet ik niet helemaal zeker of dat wel zijn mindere voet is.”

De Rangers putten vertrouwen uit de aansluitingstreffer en Aribo tekende voor de gelijkmaker. Tien minuten voor affluiten zette Hagi zich achter de bal voor een vrijschop. Met het nodige geluk belandde het leer achter de Braga-doelman. Comeback volbracht, het Ibrox Stadium ontplofte. “Straf dat hij het aandurfde om vanop die afstand te trappen”, zei Gerrard. “Soms heb je wat geluk nodig, en Ianis heeft dat afgedwongen.”

De Liverpool-legende had nog meer lof voor Hagi: “Het is een vechtertje. Meer nog dan een enorm talent is het een echte knokker. Hij wil altijd winnen.”

Gerrard zal evenwel beseffen dat een goeie start geen garantie is op verder succes. Ook bij Genk schoot Hagi als een komeet uit de startblokken. Met zijn allereerste baltoets maakte hij de winning goal in de openingswedstrijd tegen Kortrijk. Een verlengstuk breien aan die blitzstart bleek echter niet zo simpel. Hij kwam uiteindelijk aan veertien wedstrijden en drie goals. Zelf zei hij daar dit over: “ Ik wist heel goed dat ik een aanpassingsperiode nodig zou hebben. Ik wil hier in eerste instantie veel ervaring opdoen en dat zal lukken.”

Toch koos hij deze winter voor een Schots avontuur, op uitleenbasis. Zijn eerste competitiegoal tegen Hibernian, twee weken geleden, deed ook de Engelse pers met nostalgie terugdenken aan de vele fraaie doelpunten en acties van zijn vader Gheorge. Aan die vergelijking zal Ianis nooit kunnen ontsnappen, maar daar maakt hij zich weinig zorgen over. “Ik ben trots dat ik die naam mag dragen. Druk op mijn schouders? Nee, hoor. Mijn familienaam is voor mij een stimulans. De raad van mijn pa is van goudwaarde.”

Ook Kamada blinkt uit

Ianis Hagi is niet de enige speler met een link met België die zich gisteren liet opmerken. Daichi Kamada was met een hattrick de uitblinker bij Frankfurt in een overtuigende 4-1-zege tegen Salzburg. De Japanner scoorde vorige seizoen vijftien keer voor Sint-Truiden. Na die uitleenbeurt keerde hij terug naar Frankfurt, maar in de Bundesliga vond hij dit seizoen nog geen enkele keer de weg naar de netten.

Europese matchen liggen Kamada duidelijk beter: na zijn hattrick tegen Salzburg zit hij al aan zes Europese goals dit seizoen. Enkele Belgische topclubs hadden de Japanner dit seizoen gerust kunnen gebruiken.