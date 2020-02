Persoon aangereden door trein in station Leuven

/ Leuven -

In het station van Leuven is vrijdag rond 09.35 uur een persoon aangereden door een trein. Dat melden de NMBS en Infrabel. Het slachtoffer is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Door het incident waren een tijdlang vier sporen versperd in het station maar sinds 10.24 uur is de toestand genormaliseerd.