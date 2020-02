Twee meisjes van 17 komen om bij ongeval

Twee meisjes van 17 jaar zijn donderdagavond omgekomen bij een zwaar verkeersongeval in Theux, in de provincie Luik. Ze zaten in een wagen met vijf jongeren die terugkeerden van het provinciaal landbouwinstituut in La Reid (Theux). Dat is vernomen van Didier Deru, de burgemeester van Theux.

Het ongeval gebeurde donderdagavond op de route du Maquisard in Theux. Bij het ongeval was geen ander voertuig betrokken. “In de wagen zaten vijf jongeren die op de terugweg waren van het provinciaal landbouwinstituut in La Reid. Twee meisjes van 17 kwamen om het leven. Een jongeman raakte zwaargewond. De bestuurder en een vijfde inzittende liepen lichtere verwondingen op”, aldus burgemeester Deru.

De bestuurder is afkomstig uit Theux. De andere slachtoffers zijn uit de regio Trooz en Aarlen.

Er kwam een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze oorzaken van het ongeval te onderzoeken.