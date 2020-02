Michel legt voorlopig geen nieuw compromisvoorstel op tafel voor EU-begroting

Na een nacht van bilaterale gesprekken met de verschillende Europese leiders over de meerjarenbegroting 2021-2027, heeft Europese Raadsvoorzitter Charles Michel op de top in Brussel vrijdag nog geen nieuw compromisvoorstel op tafel gelegd. Volgens de laatste stand van zaken wil Michel de 27 staatshoofden en regeringsleiders om 11 uur opnieuw rond de tafel brengen, maar die timing moet nog bevestigd worden.

De top begon donderdag in de namiddag en gaat vrijdag gewoon door. Na een eerste, ‘plenaire’ sessie met alle 27 leiders, vatte Michel in de loop van de avond gesprekken onder vier ogen aan. Alle leiders kregen zo de kans in detail toe te lichten welke bezwaren er zijn tegen het compromisvoorstel op basis waarvan Michel de onderhandelingen voert.

Die gesprekken liepen de hele nacht. Iets voor 7 uur vrijdagochtend maakte de woordvoerder van Michel dan bekend dat hij iedereen om 11 uur weer samen wil brengen, maar dat moet nog bevestigd worden. Voorlopig is er ook nog geen sprake van een nieuw compromisvoorstel.