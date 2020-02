Niemand die het een tijdje geleden durfde te voorspellen, maar Didier Lamkel Zé is zowaar een grijze muis geworden. De Kameroener staat al tweeënhalve maand droog. Met de seizoensfinale in zicht trekt coach Laszlo Bölöni aan de alarmbel.

“Didier is té hoffelijk en verliest op die manier zijn waarde. In de wedstrijd tegen Charleroi zag ik hem drie à vier keer een ­abnormale blijk van hoffelijkheid vertonen. Didier is te veel gentleman ...