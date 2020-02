Inflatie in eurozone stijgt iets dichter bij doel

De inflatie in de eurozone is in januari gestegen naar 1,4 procent, tegen 1,3 procent in december. Dat meldt het statistiekbureau Eurostat. De prijsevolutie in de muntunie blijft daarmee aan de lage kant.

De Europese Centrale Bank mikt op een inflatiecijfer op middellange termijn van onder maar dicht bij 2 procent, maar dat cijfer wordt al maanden niet meer gehaald. In oktober bedroeg de inflatie zelfs maar 0,7 procent in de eurozone. In de hele EU is de inflatie hoger: 1,7 procent in januari.

De laagste inflatie werd in januari vastgesteld in Italië (0,4 procent), Cyprus (0,7 procent), Denemarken (0,80 procent) en Portugal (0,80 procent). De hoogste cijfers noteerde Eurostat in Hongarije (4,7 procent), Roemenië (3,9 procent), Tsjechië (3,8 procent) en Polen (3,8 procent). België zit met 1,4 procent op het niveau van de eurozone.