Politieaanwezigheid in Duitsland wordt opgeschroefd na dodelijke schietpartij

Na de aanslagen in Hanau wordt de politieaanwezigheid in heel Duitsland opgeschroefd. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) vrijdag aangekondigd.

‘Gevoelige’ instellingen, en dan vooral moskeeën zullen versterkt bewaakt worden. De federale politie zal steun verlenen aan de deelstaten. “Wij zullen een hoge aanwezigheid van de federale politie waarborgen aan stations, luchthavens en in de buurt van de grenzen”, aldus Seehofer tijdens een persconferentie in Berlijn.

De minister zei dat het veiligheidsrisico door rechtsextremisme, antisemitisme en racisme in Duitsland “zeer hoog” is. Seehofer noemde de schietpartijen in Hanau onomwonden een “racistisch gemotiveerde terreuraanslag”. Het is de “derde rechtsterroristische aanslag” in enkele maanden, luidde het.