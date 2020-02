Titelhouder Portugal oefent vijf keer richting EK, waarvan de eerste keer tegen de Rode Duivels

Portugal zal ter voorbereiding op het EK komende zomer (12 juni-15 juli) vijf oefenwedstrijden spelen. Het eerste vriendschappelijke duel is, zoals al eerder werd bekendgemaakt, op 27 maart in Qatar tegen de Rode Duivels. Nadien treft het team van bondscoach Fernando Santos nog Kroatië (op 30 maart, ook in Qatar), Slovenië (op 31 mei in Ljubljana), Spanje (op 5 juni in Madrid) en Malta (op 9 juni in Portugal).

Cristiano Ronaldo en co bereiden hun EK voor in hun trainingscentrum in het westen van Lissabon. Vijf dagen voor hun eerste EK-match, op 16 juni tegen een land dat zich nog moet plaatsen via de play-offs van de Nations League, vertrekken de Portugezen naar speelstad Boedapest. Daar slaan ze hun basiskamp voor het EK op. Vervolgens wachten nog confrontaties met Duitsland, op 20 juni in München, en Frankrijk, op 24 juni in opnieuw Boedapest.

Portugal kroonde zich vier jaar geleden in Frankrijk enigszins verrassend tot Europees kampioen. In de finale versloegen de Portugezen het gastland na verlengingen met 1-0.