ADO Den Haag wil na amper twee maanden alweer af van vetbetaalde Alan Pardew

Na amper twee maanden wil ADO Den Haag alweer af van trainer Alan Pardew. De 58-jarige Engelsman volgde eind december de vertrokken Alfons Groenendijk op maar kon ADO nog niet uit de degradatiezone loodsen. Indien de club uit Den Haag effectief van Pardew afwil, zal het een hoge ontslagpremie moeten betalen door het riante loon van de Engelsman.

Toen Pardew eind december overnam van Alfons Groenendijk, stond ADO pas voorlaatste in de Eredivisie. De gewezen trainer van onder meer Newcastle en West Brom kreeg van het bestuur tijdens de wintermercato de vrijheid om zelf de markt op te gaan. Resultaat: acht huurspelers, vooral uit de lagere Engelse divisies. Hieronder ook Laurens De Bock, die tot het einde van het seizoen geleend wordt van de Engelse tweedeklasser Leeds.

Na de winterstop verging het ADO onder leiding van Pardew echter niet beter. Het won de cruciale degradatiewedstrijd dan wel met 2-0 van RKC Waalwijk, maar daarna werd er drie keer verloren en één keer gelijkgespeeld. In deze vijf matchen gebruikte Pardew met 21 spelers bijna twee volwaardige elftallen. De gehuurde spelers voegen bovendien weinig toe aan het spel van de degradatiekandidaat. Gevolg is dat ADO zich nog steeds op de voorlaatste plaats in het klassement bevindt. De kloof met de veilige vijftiende plek is zelfs opgelopen tot zeven punten.

Omdat er intussen ook tweespalt ontstaan is tussen de Nederlandse en Engelse spelers, wil een deel van het bestuur alweer af van Pardew. De Engelsman ontslaan zou echter tot een immens financieel verlies leiden gezien zijn zwaar contract. Pardew zou naar verluidt honderdduizend pond vangen (omgerekend ruim 116 duizend euro) voor een contract van een half jaar.