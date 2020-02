Vlaams koppel pas thuis van ‘coronacruise’ en al opnieuw in quarantaine: “Hier waren we mentaal niet op voorbereid”

Herenthout -

Met een mondmaskertje poseren ze voor een raampje in hun voordeur. Francis Schellekens en Jacqueline Bervoets uit het Kempense Herenthout zijn weer thuis van hun ‘coronacruise’ in Azië. Al drie keer zijn ze officieel virusvrij verklaard, maar van de overheid moeten ze toch nog twee weken in quarantaine blijven. “Dat voelt als een slag met een zware hamer”, zegt Francis. In totaal zaten tien Belgische passagiers op het schip, sinds vanmorgen is iedereen weer thuis.