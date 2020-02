Correctionele rechtbank behandelt op 17 maart dodelijk ongeval Standaard-medewerkster

De Brusselse correctionele rechtbank zal zich op 17 maart buigen over het dodelijk ongeval dat op 7 november 2017 het leven kostte aan Stephanie Verbraekel (28), grafisch ontwerpster bij onder meer De Standaard. De 20-jarige autobestuurder die de jonge vrouw aanreed, werd in juni 2019 door de politierechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 250 uur werkstraf en een rijverbod van 4 jaar maar het Brusselse parket ging tegen dat vonnis in beroep.

Het ongeluk gebeurde op 7 november 2017, omstreeks 23.20, toen de 28-jarige vrouw bij het oversteken van de Haachtsesteenweg werd aangereden door een personenwagen. Ze werd meer dan 20 meter ver weggeslingerd en kwam op de tramsporen terecht. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en probeerden haar te reanimeren maar er kon geen hulp meer baten.

Nooit verontschuldigd

Volgens de politierechtbank kon er geen twijfel over bestaan dat het ongeval te wijten was aan de overdreven snelheid waarmee de 20-jarige bestuurder reed. Uit verschillende elementen was immers gebleken dat de jongeman op het ogenblik van het ongeval 90 km/u reed, in een zone waar hij maximaal 50 km/u mocht en op korte afstand van een zone 30. Bovendien had hij absoluut niet geremd. Aan een getuige had hij ook gevraagd om de situatie niet te dramatiseren en voor het proces had hij nooit geprobeerd zijn verontschuldigingen aan te bieden aan de familie van het slachtoffer. In de maanden na het ongeval had de jongeman ook zijn studies stopgezet, zonder evenwel veel moeite te doen om werk te zoeken.

De politierechtbank was echter ook van mening dat een celstraf geen wondermiddel zou zijn en vond een werkstraf gepaster. Het Brusselse parket vond die straf te licht en ging in beroep.