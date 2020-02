Messi, Salah, Pogba en Sterling schitteren samen in nieuwe Pepsi-reclame

Het is de natte droom van vele clubeigenaars: Messi, Salah, Pogba en Sterling in één team. Pepsi kreeg het viertal bij elkaar voor een groots opgezette reclamecampagne die de samenwerking met de Champions League viert.

De vier wereldsterren prijzen Pepsi Max aan in een flitsend spotje van een minuut. Ze proberen voortdurend om de ‘kostbare’ frisdrank van elkaar te stelen. Salah gaat zelfs zover om zich te verkleden als Pogba-fan en tijdens het nemen van een selfie het blikje buit te maken.

Onder de noemer ‘Play never stops’ is de campagne in tachtig landen gelanceerd. Je vindt de gezichten van de vedetten ook terug op ‘limited edition’-blikjes. Messi en Salah hebben al langer miljoenendeals met het frisdrankmerk. Sinds kort maken ook Pogba en Sterling deel uit van het team. Die laatsten liggen in de lappenmand bij respectievelijk Manchester United en Manchester City en vonden dus de tijd om voor Pepsi te schitteren. Hoeveel de nieuwe campagne de sterren oplevert, is niet bekendgemaakt.

Messi toont zich alvast enthousiast: “Het is fijn dat er enkele nieuwe spelers zijn bijgekomen. Een creatieve campagne als deze zal de fans niet ontgoochelen.” Salah treedt hem bij: “Heerlijk om hieraan te mogen meewerken. Ik weet zeker dat de fans tevreden zullen zijn.”