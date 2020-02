Belfius keert lager dividend uit aan Belgische staat

Staatsbank Belfius gaat voor het afgelopen boekjaar een dividend uitkeren van 261 miljoen euro aan haar aandeelhouder, de Belgische staat. Dat is zo’n 100 miljoen minder dan vorig jaar.

Daarin zit ook een interimdividend van 100 miljoen euro dat al midden vorig jaar werd uitgekeerd, waardoor de overheid in 2020 nog recht heeft op 161 miljoen euro. Voorzitter Jos Clijsters benadrukte dat het cruciaal is voor de bank om een gezonde kapitaalsbasis te behouden. “Wat hier in het verleden gebeurd is (met Dexia, red.) never again”, klonk het.

Op vijf jaar tijd kreeg de Belgische staat bijna 1,3 miljard euro dividend uitgekeerd, goed voor een gemiddeld rendement van 6,4 procent, rekende Belfius vrijdag voor. De staat nationaliseerde de vroegere Dexia Bank in 2011 voor 4 miljard euro.

Het lagere dividend steekt af tegen de recordwinst van 667 miljoen euro die Belfius in 2019 realiseerde, 3 procent meer dan het jaar voordien. Maar Clijsters benadrukte dat ook die winst in feite volledig van de overheid blijft. “Ze blijft echter binnen de bank. Dat is nodig om groei te realiseren en toegevoegde waarde aan de maatschappij te creëren”, klonk het. Daarbij verwees de voorzitter onder meer naar de 180.000 sociale rekeningen die Belfius beheert, in samenwerking met de OCMW’s, of naar de 1,5 miljard euro die de bank investeerde in hernieuwbare energie.