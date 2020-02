Zestiger riskeert 7 jaar cel voor gruwelijk misbruik van dochter

De openbaar aanklager in de Hasseltse correctionele rechtbank heeft vrijdag een celstraf van 7 jaar gevorderd voor een 60-jarige man uit Hasselt die zijn dochter vanaf haar achtste tussen 2002 en 2006 zwaar seksueel heeft misbruikt. Het kind moest met hem naar porno kijken. Hij betastte en misbruikte haar in de ouderlijke woning in alle mogelijke vertrekken.

In 2003 werd de man zes maanden opgenomen, maar nadien pleegde hij nieuwe feiten. De 50-jarige moeder, die zich jarenlang in stilzwijgen hulde, riskeert 3 jaar cel, eventueel met uitstel. De man was in 2003 naar het vertrouwenscentrum voor kindermishandeling gestapt om aanvankelijk te melden dat zijn dochter seksueel afwijkend gedrag vertoonde. Uiteindelijk bleek dat de man zelf een ernstige pedofiele stoornis heeft.

“Deze zeer ernstige feiten hadden een enorme impact op het leven van cliënte. Ze heeft het hele pallet van gruwel moeten meemaken. Op elk mogelijk tijdstip en zelfs in de slaapkamers van de zussen gebeurde het misbruik. Daarbij werd ze ook nog onder druk gezet. Ze mocht niets vertellen, want anders zou haar vader vervolgd worden, zouden haar zussen geplaatst worden en zou ze alleen achterblijven. Een half uur voordat ze bij de politie verhoord zou worden, kreeg ze zelfs een Valiumpilletje toegediend, “ pleitte advocaat Roel Driessen voor het slachtoffer, dat in 2017 effectief bij de politie een klacht indiende.