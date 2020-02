Colruyt wil af van extreme koopjesjagers: nog maar vijf kortingsbonnen per product

Klanten die stapels kortingsbonnen verzamelen en naar huis gaan met een kar vol wc-papier of afwasproduct voor 1 euro? Colruyt is ze meer dan beu. De warenhuisketen bindt daarom als eerste supermarkt in ons land de strijd aan met ‘bonnenmannen en -vrouwen’. “Met onze nieuwe maatregel willen we er vooral voor zorgen dat iedereen van die promoties kan genieten, in plaats van dat één klant met de hele voorraad gaat lopen”, klinkt het.