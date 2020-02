Strijdende partijen in Afghanistan gaan elkaar een week lang “met rust laten”

De taliban en de Amerikaanse en Afghaanse troepen gaan een week lang proberen elkaar zo veel mogelijk met rust te laten. Ze noemen het “een periode van minder geweld”. De partijen hebben afgesproken het nog geen bestand of wapenstilstand te noemen. Als in de komende week het geweld in Afghanistan inderdaad aanzienlijk afneemt, zou er een echt bestand en een vredesakkoord kunnen worden bereikt.

Het experiment is tot stand gekomen na weken van onderhandelingen tussen Washington en de taliban in Qatar. De week van minder geweld begint om 20.30 uur vrijdagavond (Belgische tijd). De aankondiging werd bevestigd door het hoofd van de Afghaanse veiligheidsraad, Javed Faisal. De Amerikanen verkozen niet te reageren.

De nummer twee van de taliban, Sirajuddin Haqqan, schreef donderdag in een opiniestuk in The New York Times dat hij denkt dat er uitzicht is op een politieke oplossing voor het slepende conflict in Afghanistan.

Dinsdag nog had een hoge Afghaanse bron vanuit Doha laten weten dat de ondertekening van een akkoord tussen Washington en de taliban op 29 februari kan gebeuren “als de beperking van het geweld” plaatsvindt. Ook van de kant van de taliban wordt dus bevestigd dat een deal eraan zit te komen. Als het inderdaad tot de ondertekening van zo’n akkoord komt, moet begonnen worden aan gesprekken tussen de Afghaanse regering en de taliban. De terreurbeweging weigert al 18 jaar met Kaboel te spreken, omdat ze de officiële regering beschouwt als marionetten van Washington.