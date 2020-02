Carnavalweekend gekruid met rukwinden

Vrijdagnamiddag blijft het droog met eerst nog opklaringen maar later meer bewolking vanaf het westen. Een lokaal buitje is niet uitgesloten. Maxima tussen 5 graden in de Hoge Venen en 10 graden in het westen. Er zijn windstoten mogelijk tot rond 50 of 60 km/u. Dat meldt het KMI.

Ook vrijdagavond en -nacht blijft het droog. Minima tussen 0 graden in de Hoge Venen en 8 graden aan de kust. De zuidwestenwind is matig tot overwegend vrij krachtig met pieken van 50 km/u in het zuidoosten tot 65 km/u in het noordwesten. Aan zee kunnen de rukwinden oplopen tot 70 à 80 km/u.

Zaterdag begint de dag zwaarbewolkt met al wat lichte regen of motregen in het noordwesten. Elders is het eerst droog met nog opklaringen in het zuidoosten. In de loop van de dag wordt het zwaarbewolkt met lichte regen of motregen. Zeer zacht met maxima van 7 graden in Hoog-België tot 11 of 12 graden in Vlaanderen. Strakke zuidwestenwind met rukwinden tot 75 km/ u. Zaterdagavond gaat het harder regenen. De minima liggen tussen 5 en 9 graden. Krachtige westzuidwestenwind en rukwinden van 70 km/u.

Zondag een betrokken en regenachtig weertype. Maxima tussen 9 en 13 graden. Rukwinden tot 80 km/u, aan zee tot 80 of 90 km/u.

Rukwinden maar zachte temperaturen

Maandag wordt het zwaarbewolkt met soms wat lichte regen of motregen. Rukwinden van 70 à 75 km/u blijven mogelijk. Het wordt erg zacht, met maxima tussen 9 en 13 graden.

Dinsdag wisselvallig met enkele buien in Laag- en Midden-België, tussendoor opklaringen. Ten zuiden van Samber en Maas is het meestal zwaarbewolkt met regen of buien. De maxima liggen tussen 5 en 9 graden. Stevige wind.

Woensdag wisselvallig met intense buien. In Hoog-België kunnen de buien een winters karakter aannemen. Een sneeuwlaag van enkele centimeters is mogelijk in de Ardennen. Er is ook kans op korrelhagel en een donderslag. Maxima tussen 0 en 6 graden.