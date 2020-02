Washington bereidt ondertekening van akkoord met taliban voor

De Verenigde Staten treffen de nodige voorbereidingen om op 29 februari een akkoord met de taliban te ondertekenen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo vrijdag gezegd. Vrijdagavond start in Afghanistan een periode van een week waarin de strijdende partijen (taliban, Afghaanse en Amerikaanse troepen) zich voorgenomen hebben “minder geweld” te plegen.

“Zodra die inperking van het geweld met succes is uitgevoerd, zou de ondertekening van een akkoord tussen Verenigde Staten en taliban moeten doorgaan”, aldus Pompeo in een communiqué dat gepubliceerd werd na een bezoek aan Saoedi-Arabië. “Na decennia van conflict zijn we het met de taliban eens geworden over een duidelijke inperking van het geweld”, tweette Pompeo. De Amerikaanse minister roept alle Afghanen op deze kans te grijpen.

Het experiment dat vrijdagavond start, is tot stand gekomen na weken van onderhandelingen tussen Washington en de taliban in Qatar. De week van minder geweld begint om 20.30 uur vrijdagavond (Belgische tijd), liet de topman van de Afghaanse veiligheidsraad weten. Pompeo ging echter niet in op wanneer de week start, en wat ze precies inhoudt.

De nummer twee van de taliban, Sirajuddin Haqqan, schreef donderdag in een opiniestuk in The New York Times ook al dat hij denkt dat er uitzicht is op een politieke oplossing voor het slepende conflict in Afghanistan.