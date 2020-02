Verjaardagsfeestje in bloot bovenlijf: PSG-sterren malen niet om verlies tegen Dortmund

De spelers van PSG hebben donderdagavond de verjaardagen van Angel Di Maria, Mauro Icardi en Edinson Cavani gevierd. Op het menu: blote bovenlijven, een boksbal en een poging tot plaatjes draaien. De Champions League-nederlaag dinsdagavond in Dortmund is duidelijk niet blijven hangen.

Cavani werd vorige vrijdag, op 14 februari, 33 jaar. Op diezelfde dag mocht Di Maria 32 kaarsjes uitblazen. Woensdag, op 19 februari, was het de beurt aan Icardi: hij werd 27. Reden genoeg voor een feestje, zo dachten de drie. En daarop mochten de andere vedetten van PSG natuurlijk niet ontbreken: onder anderen Neymar, Kylian Mbappé, Ander Herrera, Leandro Paredes, Marquinhos en Layvin Kurzawa tekenden present.

Op sociale media is – uiteraard – beeldmateriaal opgedoken van het feestje. Vooral doelman Keylor Navas laat zich gaan: op de tonen van Eye of the Tiger maakt hij zich klaar om een boksbal te lijf te gaan. Neymar treedt op als persoonlijke soigneur.

Treta na festa do Cavani, Icardi e Di María - de que lado você está? Neymar, Navas, Herrera, Paredes... ?????? pic.twitter.com/1s78pYBHZh — Lendário Neymar Jr. (@LNJROFICIAL) February 21, 2020

Wat later zien we dezelfde hoofdrolspelers: Neymar en Navas, aangevuld met Cavani, besluiten dat ze toch wat te veel kleren dragen om echt te kunnen feesten. In bloot bovenlijf springen en dansen ze in het rond. Daarna belanden de drie achter de draaitafels. Een stevig feestje dus, en dat twee dagen na een nederlaag tegen Dortmund in de heenmatch van de achtste finales van de Champions League. Geen erg, volgens Navas. Je hoort hem zeggen: “Dit is hoe wij de Champions League winnen.”

Edinson Cavani, Neymar & Keylor Navas appeared to have a lot of fun last night at the Icardi - Di María - Cavani joint birthday bash. Navas at the end says: “This is how we win the Champions’ League!” pic.twitter.com/2qRqZgndw3 — Get French Football News (@GFFN) February 21, 2020

Bij PSG zullen de opgedoken filmpjes op weinig gejuich onthaald worden. Het is namelijk niet de eerste keer dat Neymar en co. onder vuur liggen na een stevig feestje. Begin deze maand vierde de Braziliaanse vedette zijn verjaardag in Parijs met een groots feest in nachtclub Yoyo. Een paar dagen later bleek hij geblesseerd te zijn voor de wedstrijd tegen Nantes. Een kwalijke gewoonte, want ook de voorbije twee jaar bleek hij niet in staat om te spelen in de periode rond zijn verjaardag.

“Dit zijn afleidingen die ons het imago geven dat we er niet serieus mee bezig zijn”, reageerde trainer Thomas Tüchel begin deze maand. Benieuwd wat hij van dit feestje vindt.