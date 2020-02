Charles Michel hervat gesprekken over EU-begroting

Op de tweede dag van de Europese top over de meerjarenbegroting 2021-2027 gaan de staatshoofden en regeringsleiders voorlopig niet opnieuw samen aan tafel zitten. Voorzitter Charles Michel gaat verder met zijn bilaterale gesprekken, “in verschillende constellaties”, zo laat zijn woordvoerder weten.

De Europese leiders werden vrijdag tegen de middag opnieuw op de top verwacht, maar dat is voorlopig dus niet voor een plenaire vergadering met alle 27. Terwijl Michel zijn gesprekken opnieuw aanvatte, staken ook de ‘zuinige 4’ - Nederland, Denemarken, Zweden en Oostenrijk - de koppen bij elkaar. Ook het vijftiental landen dat deel uitmaakt van de groep die zich ‘vrienden van cohesie’ noemt, belegt een aparte vergadering.

Geen duidelijkheid over de komende uren

Bij het binnengaan uitten verschillende leiders kritiek op de onwrikbare houding van de ‘zuinige 4’, die zoals bekend een begroting willen van niet meer dan 1% van het bni van de EU27. Belgisch premier Sophie Wilmès zei dat ze op die manier de onderhandelingen over de meerjarenbegroting “moeilijker dan noodzakelijk” maken.

Het is niet duidelijk wat er de komende uren nog te gebeuren staat op de top. Voorlopig legt Michel geen nieuw compromisvoorstel op tafel. Op sociale media is te zien hoe hij de regeringsleiders van Nederland, Denemarken, Zweden en Oostenrijk heeft samengebracht met de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron. Van Merkel is bekend dat ze tegen de groep van vier landen aanschurkt, Macron wil net meer geld voor de Europese begroting.

Intussen ontmoetten ook de Spaanse premier Pedro Sanchez en zijn Italiaanse collega Giuseppe Conte elkaar.