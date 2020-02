Premier van Lesotho die verdacht wordt van moord “vertrokken” naar Zuid-Afrika

Premier van Lesotho Thomas Thabane, die verdacht wordt van de moord op zijn vorige vrouw, is vrijdag niet komen opdagen in de rechtbank. Daar moest hij officieel in beschuldiging gesteld worden. Volgens zijn privésecretaris is de 80-jarige premier voor een medische controle “vertrokken” naar buurland Zuid-Afrika. “Het klopt niet dat hij politiek asiel wil aanvragen in Zuid-Afrika.”

“Het gaat om een routinecontrole”, aldus Thabanes medewerker Thabo Thakalekoala. De premier zou donderdag al in Zuid-Afrika zijn aangekomen. “Hij gaat regelmatig naar Zuid-Afrika. Als de dokters menen dat hij gezond is, laten ze hem gaan.”

Onder druk om ontslag te nemen

Donderdag kondigde de politie van Lesotho aan dat ze Thabane officieel in beschuldiging zou stellen. Hij werd vandaag/vrijdag in een rechtbank in hoofdstad Maseru verwacht om daarvan officieel op de hoogte gesteld te worden dat hij aangeklaagd wordt voor moord, moordpoging en beschadiging van onroerend goed.

De ex-vrouw van Thabane, Lipolelo Thabane, werd in juni 2017 vermoord toen ze thuis kwam. Het koppel was toen aan het scheiden. Twee maanden later trouwde Thabane met Maesaiah Thabane. Het onderzoek naar de moord sleepte twee jaar aan, maar de laatste weken volgde de ene spectaculaire onthulling op de andere. Het kleine koninkrijk, met een geschiedenis van politieke instabiliteit, davert door de zaak op zijn grondvesten. Thabanes partij ABC oefent al weken druk uit op de premier om hem tot ontslag aan te zetten. Tijdens een radio- en tv-toespraak, donderdag, kondigde de premier aan voor “eind juli” te zullen opstappen.

Begin februari werd de huidige vrouw van Thabane al in beschuldiging gesteld van de moord op haar rivale. Ze is momenteel vrij op borg.