Vlaamse Gemeenschapscommissie investeert half miljoen euro in ICT-materialen voor Nederlandstalige scholen

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) investeert 467.946 euro in ICT-materiaal voor 27 Nederlandstalige basisscholen in Brussel. De middelen werden toegekend door bevoegd VGC-collegelid en Brussels minister Sven Gatz (Open Vld) en maken deel uit van een tweede subsidieronde.

Dankzij de investering kunnen de basisscholen onder meer digitale schoolborden, laptops, tablets of een combinatie van deze apparatuur aankopen of leasen voor een maximaal bedrag van 20.000 euro. De inhoudelijke en technische begeleiding wordt opgevolgd door Onderwijscentrum Brussel en STARTPROjecten.

Het gaat om een tweede ronde van ingediende dossiers die subsidies krijgen. In december vorig jaar werd een eerste reeks van 82 Nederlandstalige scholen beloond. De VGC investeerde zo in het afgelopen jaar al voor meer dan twee miljoen euro in ICT-materialen voor de Brusselse Nederlandstalige scholen. Sommige scholen kregen nu een tweede of zelfs een derde ICT-subsidie, zodat ze van de onthaalklas tot en met het zesde leerjaar voor een ononderbroken pedagogische constante kunnen zorgen die gebruikt maakt van moderne leermiddelen.

“Met deze subsidies ondersteunen we de basisscholen van de drie netten om alle leerlingen te helpen digitale basisvaardigheden te verwerven. De ICT-materialen zullen de leerlingen helpen om de eindtermen te behalen bij het gebruik van laptops en andere digitale toestellen, media en werkwijzen”, aldus Gatz.