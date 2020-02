Rusland ontkent zich in te laten met Amerikaanse verkiezingsstrijd

Rusland heeft vrijdag berichten over een nieuwe veronderstelde inmenging in de Amerikaanse verkiezingen, om president Donald Trump herkozen te krijgen, als absurd van de hand gewezen.

Donderdag hebben Amerikaanse media zoals de kranten New York Times en Washington Post, alsmede nieuwszender CNN, overeenstemmend bericht dat vooraanstaande medewerkers van de inlichtingendiensten leden van het Huis van Afgevaardigden hebben gebriefd dat Moskou zich opnieuw wil mengen in de verkiezingsstrijd, om de Republikein Trump in het Witte Huis te houden.

Volgens de Amerikaanse geheime diensten heeft Rusland zich in 2016 ook al met de VS-verkiezingen ingelaten om Trump in het zadel te krijgen. De miljardair en Moskou betwisten dit.

“Dit zijn de nieuwe paranoïde berichten”, zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov. “We vinden het spijtig te zeggen dat hun aantal nog zal toenemen naargelang de verkiezingen dichterbij komen. Natuurlijk hebben zij niets vandoen met de waarheid.”