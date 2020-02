Elsene is duurste gemeente van België voor aankoop van een huis

Brussel - De Brusselse gemeente Elsene is in 2019 de duurste gemeente van België geworden als het op de aankoopprijs van een woonhuis aankomt. De mediaanprijs ligt er op 635.000 euro. Dat cijfer maakt de Federatie van het Notariaat (fednot) vrijdag bekend op een persconferentie over de woningprijzen in Brussel.

De nationale mediaanprijs voor de aankoop van een huis ligt op 240.000 euro, maar daar gaat Elsene met zijn 635.000 euro ruim voorbij. Het steekt zo Sint-Martens-Latem (612.500 euro) voorbij. In de top tien van duurste gemeenten in België staan nog zes andere Brusselse gemeenten met Sint-Pieters-Woluwe (derde met 582.500 euro), Etterbeek (vierde met 542.500 euro), Sint-Lambrechts Woluwe en Ukkel (vijfde met 525.000 euro), Watermaal-Bosvoorde (achtste met 492.500 euro) en Oudergem (tiende met 468.500 euro). De notarissen van Brussel stelden zelfs vast dat een kwart van de huizen die in Elsene verkocht worden de prijs van 922.000 euro overstegen. In 2018 stond Sint-Pieters-Woluwe nog op de eerste plaats voor Elsene.

In Elsene steeg de mediaanprijs van een huis in 2019 met 15,5 procent. De notarissen zien hierin het Franse effect terug, want veel Fransen met financiële slagkracht investeren al jaren in de wijk rond het Kasteleinsplein en het Georges Brugmannplein. In de afgelopen vijf jaar steeg de huisprijs in Elsene met maar liefst 38 procent.