Vijf jaar cel voor mannen die vrouw slaapplek aanboden om haar te verkrachten

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Ali A.D. (23) en Mohanad A. (22) veroordeeld tot vijf jaar cel voor verkrachting. Ze hadden het slachtoffer en haar vriend een slaapplek aangeboden en hadden zich daarna aan de vrouw vergrepen. Voor beide beklaagden werd de onmiddellijke aanhouding bevolen.

Het slachtoffer en haar vriend hadden geen vaste woonplaats en sliepen doorgaans bij vrienden of op hotel. In de nacht van 27 op 28 september 2018 hadden ze een hotelkamer in Antwerpen geboekt, maar ze hadden moeite met het vinden van het adres. Ze belden daarom bij een willekeurig huis in de Lange Beeldekensstraat aan.

Ali A.D. opende de deur. Hij wist evenmin waar het hotel was, maar bood de twee een slaapplek aan in een appartement op de Sint-Paulusplaats. Hij belde zijn vriend Mohanad A. en met zijn vieren trokken ze naar het appartement. Ze praatten en dronken nog wat en gingen daarna slapen.

10.641 euro schadevergoeding

Het slachtoffer werd ‘s morgens wakker met pijn in haar onderbuik. Ali A.D. zat voor haar op zijn knieën en deed snel zijn broek dicht. De vrouw begon te roepen, waarna ook Mohanad A. binnen kwam. Hij zei dat ze moest zwijgen over wat er gebeurd was.

Toen haar vriend ontwaakte en hoorde dat ze verkracht werd, gaf hij Mohanad A. een slag in het gezicht. Ali A.D. greep daarop naar een keukenmes en bedreigde hen. Ze slaagden er toch in om de politie te verwittigden.

Ali A.D. ontkende eerst. Mohanad A. gaf toe dat hij seks met het slachtoffer had, terwijl ze sliep. Hij dacht dat ook Ali A.D. seks met haar had, die dat uiteindelijk ook zelf toegaf. Er werd bij het slachtoffer sperma van beide beklaagden aangetroffen. In haar bloed werden sporen van sedatieven gevonden. Ze moest zich in quasi comateuze toestand hebben bevonden en was niet in staat om in te stemmen met de seksuele contacten.

De rechtbank vond de feiten bewezen en veroordeelde de twee mannen tot vijf jaar effectieve celstraf. Ze moeten het slachtoffer 10.641 euro schadevergoeding betalen. De vrouw is nog altijd diep onder de indruk van de feiten en durft volgens haar advocate niet meer alleen buiten komen.