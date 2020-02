Veertiger krijgt vier jaar cel voor inrichten van drugslabo

Turnhout - De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een veertiger uit Lille tot een gevangenisstraf van 4 jaar veroordeeld voor het stellen van voorbereidende handelingen voor de aanmaak van synthetische drugs. Zes kompanen uit Mol, Ravels, Lille, Nijlen, Tilburg en Eindhoven zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen 4 maanden en 3 jaar. Ze moeten ook allemaal boetes betalen van 8.000 euro tot 16.000 euro.

De bende had in een afgelegen woning in Vorselaar twee drugslabo’s ingericht voor de aanmaak van synthetische drugs. De labo’s waren nog niet actief toen de politie ze in maart 2018 ontdekte, maar al wel volledig in gereedheid gebracht.