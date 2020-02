Besix, CFE en Immobel mogen nieuwe hoofdzetel NMBS bouwen

Een consortium bestaande uit de bedrijven Besix, CFE en Immobel mag normaal gezien de nieuwe hoofdzetel bouwen van spoorwegmaatschappij NMBS aan het station Brussel-Zuid, een project van honderden miljoenen euro’s. Het consortium werd door de raad van bestuur van de NMBS aangeduid als “voorkeursbieder”, zo meldt de maatschappij vrijdag. Het krijgt in ruil vier huidige NMBS-kantoorsites in handen.

De nieuwe hoofdzetel, met een oppervlakte van zowat 75.000 vierkante meter, komt aan de Fonsnylaan, tussen de straat en de sporen. Het geselecteerde project is van de hand van de architectenbureaus OMA (met de Nederlandse architect Rem Koolhaas), Jaspers-Eyers en Assar. Zij kozen ervoor de bestaande gebouwen die al vele jaren ongebruikt zijn (waaronder het oude postsorteercentrum), te behouden en te renoveren, aangevuld met een nieuwe hoogbouw aan de kant van de sporen.

4.000 medewerkers

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden begin 2022 kunnen beginnen. Tegen eind 2024 zouden circa 4.000 medewerkers van NMBS en dochteronderneming HR Rail (de juridische werkgever van het spoorpersoneel, red.) in de nieuwe hoofdzetel onderdak moeten vinden.

Volgens de NMBS zal het samenbrengen van alle directies op één plaats leiden tot meer efficiëntie, die ook de reizigers ten goede zal komen. Het levert ook een kostenbesparing op, omdat ze in totaal minder kantooroppervlakte zal hebben en omdat er minder onderhoud nodig zal zijn. Er komen ook zonnepanelen en warmtepompen.

Meer openheid van het gebouw

De spoorwegmaatschappij belooft voorts dat er meer openheid zal komen vanuit het gebouw naar de buurt. De hoofdingang wordt zichtbaarder, er komt een extra rechtstreekse toegang naar de sporen, onderaan de gebouwen komt er plaats voor handelsruimtes ...

De NMBS betaalt een groot deel van de kosten voor de nieuwe hoofdzetel in natura. Het consortium krijgt immers vier sites in handen waar nu nog NMBS-kantoren gevestigd zijn, die ze kunnen ontwikkelen. “De opbrengst uit de verkoop van de vier sites compenseert deels de investering die de ontwikkeling van de nieuwe hoofdzetel, waarvan NMBS eigenaar blijft, vertegenwoordigt”, zo staat in een persbericht van de spoorwegmaatschappij.