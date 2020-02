Mechelaars gezocht om torenspits voor Sint-Rombouts te bouwen

De stad Mechelen gaat op zoek naar inwoners die kunnen helpen om een torenspits te bouwen voor de Sint-Romboutskathedraal. Het wordt geen echte spits maar eentje uit karton en multiplex die exact nagebouwd wordt zoals op de oorspronkelijke plannen. Nadien worden alle bouwonderdelen gerecycleerd en elders hergebruikt.

In 2020 staat in Mechelen de Sint-Romboutstoren centraal. Vijfhonderd jaar na de voltooiing van de kathedraal zoals we ze nu kennen, zoekt de stad torenbouwers om de spits, die in de oorspronkelijke plannen was voorzien maar nooit werd voltooid, af te werken. “Onze stad is altijd heel ambitieus geweest en ooit wilden de Maneblussers de grootste toren van de wereld hebben”, zegt burgemeester Alexander Vandermissen (Open Vld). “Maar het plan bleek niet haalbaar en in 1520 werd, ook om financiële redenen, beslist de 70 meter hoge spits niet meer te bouwen. Maar wat niet is, kan nog komen dus dit jaar maken wij de spits wel af.”

Daarvoor wordt een participatietraject opgezet waarbij iedereen die zich geroepen voelt, kan meebouwen aan de spits van 70 meter hoog en met een diameter van 16 meter. Hij wordt volledig gebouwd in karton en multiplex en alle gebruikte materialen zullen nadien opnieuw gebruikt worden in andere constructies en projecten.

“Ook al zijn het torenhoge ambities, samen zijn wij Mechelaars in staat tot grootse dingen”, zegt Kristof Calvo (Groen), voorzitter van Mechelen Feest. “Als hij af is, zal hij hoger zijn dan het MAS in Antwerpen en hebben we het wereldrecord voor hoogste toren in karton ooit gebouwd.”

Decor voor culturele evenementen

Op 29 februari worden de plannen aan de Mechelaars voorgesteld in de oude brandweerkazerne aan de Dageraadstraat. Eens alle bouwlagen voltooid zijn, worden ze in de tuin op de site op elkaar geplaatst. De spits in opbouw zal het decor worden voor verschillende culturele evenementen.

De bouw van de toren is voorzien tijdens de zomermaanden, eind augustus moet hij dan voltooid zijn. Sven Verbruggen en Martijn Megens van Aspire vzw, een collectief dat draagvlak creëert voor strategische projecten waarbij co-creatie centraal staat, coördineren het project. Voor de financiering slaat de stad de handen in elkaar met verschillende partners waaronder Toerisme Vlaanderen en UAntwerpen.