KV Mechelen-trainer Wouter Vrancken: “Dezelfde overgave als tegen Anderlecht, anders winnen we niet”

KV Mechelen doet op vier speeldagen van het einde nog steeds mee voor Play-off 1. Na de triomf tegen Anderlecht wacht met Waasland-Beveren zaterdag een linke opponent. “Het is niet evident om zelf het spel te moeten maken”, keek Wouter Vrancken vooruit naar zaterdag.

Na de 0 op 12 pikte Malinwa de draad weer op met een zege tegen paars-wit (2-0). Kan KV dit scenario herhalen tegen de Waaslanders? “Onze overgave en mentaliteit zal even goed moeten zijn, anders winnen we gegarandeerd niet”, voorspelde Vrancken vrijdag op zijn persbabbel. “De partij tegen Anderlecht gaf ons vertrouwen. Die lijn willen we nu doortrekken.”

Het spel maken

Niet evident, want Waasland-Beveren is alsnog in een degradatiegevecht verzeild geraakt. “Ik maak me op voor een moeilijke match, want een punt zou Waasland-Beveren niet slecht uitkomen. Weinig ploegen zijn in Mechelen komen spelen om te winnen. We zullen opnieuw zelf het spel moeten maken.”

Door de nederlagen van Genk en Zulte Waregem werd KV de winnaar van de vorige speeldag, en blijft het volop in de running voor Play-off 1. Heeft Vrancken vorige zondag een vreugdekreet geslaakt? “Het blijft spannend, en dat motiveert mijn spelers, maar we hebben dit seizoen al zoveel situaties meegemaakt dat ik nu geen voorspellingen meer ga doen. Dat wij het makkelijkste programma (W-Beveren, STVV, Eupen en Genk, red.) van de resterende PO1-kandidaten hebben? Zo lijkt het misschien, omdat de komende drie tegenstanders achter ons staan. Maar nogmaals: de mooiste wedstrijden krijg je wanneer twee ploegen voor de winst gaan.”

Jong geweld

Door de ontluiking van Issa Kabore (18) en Aster Vranckx (17) waait er dezer dagen ook een nieuwe wind door het AFAS Stadion. “Zij pompen nieuwe energie in de ploeg. Het is aan de rest om daarin mee te gaan.” Het duo werd deze week overladen met complimenten. Hoe gaan ze daarmee om? “Ze zijn uit het goede hout gesneden. Bij beiden staat er een goeie kop op. Zolang ze met de twee voeten op de grond blijven, mogen ze van mijn part dromen van meer. Dat kan hen alleen maar extra motiveren.”