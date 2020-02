19 moeders over de geboorte van hun 20 baby’s: “Volgens de gynaecologe het ergste geval in haar carrière”

Twintig kinderen geboren in de eerste weken van 2020. Allemaal ­onbeschreven blaadjes. Allemaal aan het begin van het grootste ­avontuur waar we allemaal hebben voorgestaan: opgroeien. En u zit mee op de eerste rij, want in ‘Generatie 2020’, ons meest ambitieuze ­project ooit, volgen we ze van heel nabij op, twintig jaar lang. We beginnen vandaag bij het begin. De ­geboorte.