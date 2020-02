Bekend kunstwerk van Jan Fabre krijgt plots toevoeging: “Hij had al lang sorry moeten zeggen”

Aan het kunstwerk ‘De man die de wolken meet’ van Jan Fabre hangt sinds vrijdag een spandoek met het woord ‘sorry’ op geschreven. Het gaat om een actie van studenten van het conservatorium in Antwerpen. De kunstenaar kwam in opspraak na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag,

Al sinds 2000 staat er op de toren van deSingel het werk ‘De man die de wolken meet’ van Jan Fabre. Het beeldhouwwerk is een metafoor voor iedereen die - zoals Fabre zelf - onbereikbare doelen nastreeft en de oneindige schoonheid tracht te meten. Het is tegelijkertijd een hommage aan Fabres overleden broer Emile.

De studenten van het conservatorium in Antwerpen vinden het beeld poëtisch, maar ook problematisch. Want Fabre, die eind 2018 in opspraak kwam na beschuldigingen van seksueel overschrijdend gedrag, staat op deze manier letterlijk op hun werkplaats. “Dat voelt wrang”, klinkt het in een bericht aan onze redactie. “Daarom stellen een aantal van onze studenten het kunstwerk in vraag.”

De studenten maakten een vlag vast aan het standbeeld waarop het woord ‘sorry’ staat in grote zwarte letters. “Hiermee proberen ze de stem van Jan te reclaimen om in zijn plek ‘sorry’ te zeggen”, klinkt het. “Iets wat hij, volgens hen, al een lange tijd geleden moest doen.”

