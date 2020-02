Vlaanderen krijgt groots drijvend zonnepark

De Vlaamse regering heeft vrijdag op voorstel van minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) het steunniveau goedgekeurd voor Floating PV, het grootste drijvende zonnepark van Vlaanderen. Het gaat om een drijvende structuur van 7 hectare in zandgroeve ‘De Schans’ van Sibelco, gelegen op de grens van de Antwerpse gemeenten Mol en Dessel. De installatie heeft een vermogen van 7 MWp en heeft een productie die overeenkomt met het jaarverbruik van 2.000 gezinnen.

De steun aan het drijvende zonnepark was al toegezegd onder de vorige Vlaamse regering. Het gaat ook om een project dat enkele jaren geleden (in 2017) in de steigers werd gezet. Initiatiefnemers achter het project zijn de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM, JM Recycling (onderdeel van Group Machiels), Luminus en Sibelco. Bedoeling is ook om de elektriciteit van het drijvend zonnepark maximaal lokaal te gebruiken voor Sibelco zelf.