Nieuwste aanwinst Barcelona verslikt zich in trucjes bij voorstelling in leeg Camp Nou

Martin Braithwaite kent geen makkelijke start bij FC Barcelona. De ‘medische joker’ werd aangetrokken omdat er veel offensieve spelers in de lappenmand liggen, maar speelde altijd voor kleinere clubs en was nooit een doelpuntenmachine. Bij zijn voorstelling in een leeg stadion ging hij dan ook nog eens de mist in.

De zenuwen bedwingen en publiek en pers plezieren met een technisch hoogstandje: het is niet elke voetballer gegeven. Braithwaite (28) is de volgende in het rijtje die pijnlijk faalt. Na wat geslaagd gejongleer probeert de Deen de trukendoos open te trekken, maar dat mislukt. Hij houdt het dan maar bij wat dribbels op de grond.

De fans van Barcelona weten niet wat ze zien. Op sociale media regent het verbaasde reacties à la ‘Dit lijkt me niet meteen een nakomeling van Cruijff’.

Martin Braithwaite or a fan who won a competition to win a trip to the Nou Camp ?? pic.twitter.com/y7J8K8yvoL — boohooMAN (@boohooMAN) February 21, 2020

LEES OOK FC Barcelona stelt onbekende Braithwaite voor